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Новости 19:56

В одной из церквей Новгородского кремля оборудовали пункт вакцинации

фото ЗакС политика В одной из церквей Новгородского кремля оборудовали пункт вакцинации

Новгородские власти открыли очередной, восьмидесятый по счету пункт вакцинации от коронавируса на территории Кремля, непосредственно в церкви Входа Господня в Иерусалим, о чем сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Здание церкви построили еще при императрице Елизавете Петровне в середине XVIII века. С советских времен в нем не проводят службы, в наши дни старинный памятник используется в качестве музейного лектория.

В Новгородской области в течение последнего месяца наблюдается постепенный рост числа суточных инфицирований коронавирусом: если 16 октября их учли 199, то 16 ноября — уже 325. 


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