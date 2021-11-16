В одной из церквей Новгородского кремля оборудовали пункт вакцинации

Новгородские власти открыли очередной, восьмидесятый по счету пункт вакцинации от коронавируса на территории Кремля, непосредственно в церкви Входа Господня в Иерусалим, о чем сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Здание церкви построили еще при императрице Елизавете Петровне в середине XVIII века. С советских времен в нем не проводят службы, в наши дни старинный памятник используется в качестве музейного лектория.

В Новгородской области в течение последнего месяца наблюдается постепенный рост числа суточных инфицирований коронавирусом: если 16 октября их учли 199, то 16 ноября — уже 325.