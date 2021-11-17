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Новости 12:34

"Не прогнозируем серьёзных ограничений, какие были осенью": Смольный о новогоднем локдауне

фото ЗакС политика "Не прогнозируем серьёзных ограничений, какие были осенью": Смольный о новогоднем локдауне

В ходе выступления на международном форуме "Транспорт России" вице-губернатор Максим Соколов заявил, что власти Петербурга не планируют вводить более строгий локдаун, как был осенью, на предстоящих новогодних праздниках, сообщает ТАСС.

"Конечно, многое будет зависеть от эпидемической обстановки, но надеемся всегда на лучшее. Поэтому мы пока не прогнозируем серьезных ограничений, по крайней мере такого уровня, как были на осенних каникулах в начале ноября", – отчитался петербургский вице-губернатор.

Напомним также, с 15 ноября в Северной столице QR-коды, подтверждающие вакцинацию или недавнее выздоровление от коронавируса, необходимы для посещения фитнес-центров, и бассейнов. С 1 декабря QR-код понадобится также при походе в непродовольственный магазин и заведение общественного питания.

Кроме того, глава регионального Роспотребнадзора Наталия Башкетова объявила обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, для больных рядом хранических заболеваний и для студентов, проходящих практику или обучение вне вуза.


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