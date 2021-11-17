Госдума изучит возможность введения штрафа за выброшенных домашних животных

Депутаты Государственной думы поговорят о возможности введения в России штрафов до 30 тысяч за выброшенных на улицу домашних животных, уведомил ТАСС первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Кроме того, парламентарии намерены обсудить создание института конфискации питомцев у живодёров и установление ответственности за организацию боёв животных.

Депутаты полагают, что данные нововведения помогут сократить рост числа бездомных четвероногих в РФ. Также Бурматов видит в числе необходимых мер бесплатные регистрацию и стерилизацию, запрет самовыгула и большее число приютов.