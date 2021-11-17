Петербургская полиция расследует 51 дело о поддельных сертификатах вакцинации и ПЦР-тестах

В главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти насчитали 51 уголовное дело, которое в настоящее время расследуется в связи с подделкой "коронавирусных" документов: сертификатов о вакцинации и справок об отрицательном результате ПЦР-теста. Об этом сообщает ТАСС. Среди пяти десятков дел некоторые возбудили еще в первый год пандемии, но ни одно из них еще не дошло до суда.

"В настоящее время все уголовные дела находятся в производстве дознавателей и следователей, по ним проводится комплекс следственных действий", - ответили агентству силовики.

Максимальная санкция для осужденных по такого рода делам (ст. 327 УК) представляет собой лишение свободы на два года.

Отметим, что ранее в ноябре Роскомнадзор отчитался о блокировке более 4 тысяч страниц в интернете с информацией о продаже поддельных "коронавирусных" сертификатов и QR-кодов.