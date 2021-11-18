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Среди петербуржцев, поступивших в три коронавирусных больницы в ноябре, 20% были привиты

фото ЗакС политика Среди петербуржцев, поступивших в три коронавирусных больницы в ноябре, 20% были привиты

Петербургский комитет по здравоохранению опубликовал новейшую статистику, относящуюся к пациентам трех стационаров, где принимают пациентов с коронавирусом. Речь идет о Госпитале для ветеранов войн, Покровской больнице и больнице Святого Георгия. В каждом из трех случаев достаточно высок процент вакцинированных среди пациентов, которых госпитализировали с начала ноября (19-23%). Данные основываются в том числе на "честном слове" самих пациентов.

В Госпитале для ветеранов войн из 1404 поступивших пациентов за первые полмесяца прививалось от коронавируса 289 (20,5%), причем половина была привита только первым компонентом. В реанимации оказались только трое привитых.

В Покровской больнице привиты были 137 из 700 человек, поступивших за тот же срок. Из них никто не оказался в тяжелом состоянии и никто не умер.

Наконец, в больнице Святого Георгия из 663 госпитализированных в ноябре вакцинированными числились 156 человек. Из них в реанимацию попал один человек и скончался тоже один человек: у последнего, делавшего прививку в феврале, "причиной смерти явилась тяжёлая соматическая патология".

"По мере роста общего числа вакцинированных граждан в Санкт-Петербурге число привитых пациентов в больницах будет возрастать. Однако очевидно, что даже люди старшего возраста со многими хроническими заболеваниями благодаря прививке болеют легче и редко умирают в реанимациях", - гласит вывод чиновников комздрава.


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