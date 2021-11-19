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Новости 9:31

Минтруда: На повышение МРОТ в 2022 году из бюджета выделят 30 млрд рублей

фото ЗакС политика Минтруда: На повышение МРОТ в 2022 году из бюджета выделят 30 млрд рублей

На повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в 2022 году из бюджета РФ дополнительно выделят 30 млрд рублей, известил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, делится РИА "Новости".

Данное решение позволит увеличить выплаты для 16 млн граждан, уточнил глава Минтруда.

Напомним, 18 ноября Владимир Путин объявил о повышении МРОТ с  12 792 рублей до 13 890 рублей в грядущем году. 

Следует добавить, что, согласно последним данным Минэкономразвития, опубликованным накануне, инфляция в годовом выражении составила 8,1%.

На неделе также стало известно, что максимальный размер пособия по безработице в следующем году будет равен одному МРОТ, актуальному для года нынешнего.


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