Минтруда: На повышение МРОТ в 2022 году из бюджета выделят 30 млрд рублей

На повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в 2022 году из бюджета РФ дополнительно выделят 30 млрд рублей, известил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, делится РИА "Новости".

Данное решение позволит увеличить выплаты для 16 млн граждан, уточнил глава Минтруда.

Напомним, 18 ноября Владимир Путин объявил о повышении МРОТ с 12 792 рублей до 13 890 рублей в грядущем году.

Следует добавить, что, согласно последним данным Минэкономразвития, опубликованным накануне, инфляция в годовом выражении составила 8,1%.

На неделе также стало известно, что максимальный размер пособия по безработице в следующем году будет равен одному МРОТ, актуальному для года нынешнего.