В реестр СМИ-иноагентов включили две организации, учрежденные иркутским "историком-иноагентом"

Вечером 19 ноября Минюст на своем сайте объявил о внесении в реестр СМИ-иноагентов двух организаций, связанных с восемнадцатью гражданами, которые ранее оказались в том же перечне в персональном качестве. Это ООО "Честные выборы"* и Фонд развития книжной культуры "Иркутский союз библиофилов"**. Акт включения в список сопроводили официальным сообщением, из которого следует, что учредители сами доложили ведомству о своих проектах.
"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности. Обязанность по созданию (регистрации) в течение одного месяца с момента внесения в реестр российского юридического лица и уведомлению о факте его создания Минюста России прямо установлена Законом Российской Федерации "О средствах массовой информации" (статья 25.1)", - говорится в сообщении.
Впрочем, такая трактовка вызвала скепсис у лидера движения "Голос"*** Григория Мельконьянца, с которым связан учредитель "Честных выборов"*, иркутский историк Алексей Петров****.
"Закон обязывает уведомить и о других ранее учрежденных юрлицах, но не предполагается, что и они автоматом будут включены в реестр СМИ-иноагентов. Фонд развития книжной культуры "Иркутский союз библиофилов"**, в котором координатор "Голоса"*** Алексей Петров**** числится руководителем, был создан аж в 2005 году. В Минюсте не посмотрели на дату его создания и решили, что это юрлицо создано во исполнение закона о СМИ-иноагентах", - пишет Мельконьянц в своем Telegram-канале.
Отметим, что с середины июля список СМИ-иноагентов вырос почти в пять раз. В Госдуму на неделе внесли смягчающие поправки к закону о СМИ-иноагентах, поправки для рассмотрения ЗакСом подготовили также петербургские политики и общественники.
*Внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
**Внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
***Внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов
****Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента