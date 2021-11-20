В реестр СМИ-иноагентов включили две организации, учрежденные иркутским "историком-иноагентом"

Вечером 19 ноября Минюст на своем сайте объявил о внесении в реестр СМИ-иноагентов двух организаций, связанных с восемнадцатью гражданами, которые ранее оказались в том же перечне в персональном качестве. Это ООО "Честные выборы"* и Фонд развития книжной культуры "Иркутский союз библиофилов"**. Акт включения в список сопроводили официальным сообщением, из которого следует, что учредители сами доложили ведомству о своих проектах.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности. Обязанность по созданию (регистрации) в течение одного месяца с момента внесения в реестр российского юридического лица и уведомлению о факте его создания Минюста России прямо установлена Законом Российской Федерации "О средствах массовой информации" (статья 25.1)", - говорится в сообщении.

Впрочем, такая трактовка вызвала скепсис у лидера движения "Голос"*** Григория Мельконьянца, с которым связан учредитель "Честных выборов"*, иркутский историк Алексей Петров****.