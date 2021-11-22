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Новости 12:51

Следователь предложил Хованскому заключить сделку по делу об оправдании терроризма

фото ЗакС политика Следователь предложил Хованскому заключить сделку по делу об оправдании терроризма

Следователь предлагал блогеру Юрию Хованскому заключить сделку по делу об оправдании терроризма из-за песни, об этом девушка блогера Мария Нелюбова сообщила в эфире "Эха Петербурга".

По словам Нелюбовой, следователь пришел к Хованскому в СИЗО и предлагал признать вину. При этом оперативник не предупредил о своем визите адвокатов блогера.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, он якобы исполнил ее в стриме 2018 года, хотя показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе в 2016 году.

Хованский после ареста извинился за свою песню, сказав, что совершил "ужасную ошибку". На заседании суда по продлению ареста блогер заявлял, что ему ломают жизнь, и что в его случае применяется обратная сила закона. В письме, которое Znak.com публиковал 18 ноября, Хованский рассказал, что в его деле появились "подставные свидетели", которые заявляют, что композиция прозвучала в ходе стрима 2018 года, а не 2012.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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