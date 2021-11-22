Следователь предложил Хованскому заключить сделку по делу об оправдании терроризма

Следователь предлагал блогеру Юрию Хованскому заключить сделку по делу об оправдании терроризма из-за песни, об этом девушка блогера Мария Нелюбова сообщила в эфире "Эха Петербурга".

По словам Нелюбовой, следователь пришел к Хованскому в СИЗО и предлагал признать вину. При этом оперативник не предупредил о своем визите адвокатов блогера.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, он якобы исполнил ее в стриме 2018 года, хотя показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе в 2016 году.

Хованский после ареста извинился за свою песню, сказав, что совершил "ужасную ошибку". На заседании суда по продлению ареста блогер заявлял, что ему ломают жизнь, и что в его случае применяется обратная сила закона. В письме, которое Znak.com публиковал 18 ноября, Хованский рассказал, что в его деле появились "подставные свидетели", которые заявляют, что композиция прозвучала в ходе стрима 2018 года, а не 2012.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру