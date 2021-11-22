Петербургских активистов оштрафовали за перфоманс с пилой, деньгами и "Гринчем" в маске Беглова

Октябрьский райсуд Петербурга счёл, что петербургских активистов Александра Травкина и Валентина Сорокина следует оштрафовать на 20 тысяч рублей за перфоманс с фальшивыми деньгами, ручной пилой и маской губернатора Александра Беглова, информирует объединённая пресс-служба судебных инстанций города.

В минувшую пятницу, 19 ноября, молодые люди — один из которых был облачён в костюм мультипликационного персонажа Гринча и маску Беглова, а другой орудовал фейковыми деньгами и пилой — нарушили правила проведения митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Действо происходило на Малой Морской улице.

"Травкин с чёрной сумкой, расположенной на асфальте рядом, в которой находились макеты денежных купюр (билеты "Банка приколов") и ручной пилой в правой руке, вытащил из черной сумки макеты денежных купюр и вложил в левый рукав костюма "Гринча", надетого на Сорокина, а также помогал разместить реквизиты (пила, макеты денежных средств) и координировал действия Сорокина, тем самым привлекая внимание окружающих к возможным проблемам общественно-политического характера по факту распределения бюджетных средств Санкт-Петербурга", — описали перфоманс активистов в судебной пресс-службе.

Примечательно, что Травкин вину в инкриминируемом нарушении признал и в действиях своих раскаялся, параллельно заявив, что на участие в акции его подтолкнул некий "Леонов", являющийся, по его словам, членом движения "Молодой Петербург".