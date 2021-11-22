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Новости 16:43

Руководителем аппарата губернатора Петербурга назначен Илья Ткачев

фото ЗакС политика Руководителем аппарата губернатора Петербурга назначен Илья Ткачев

Руководить аппаратом губернатора Петербурга будет Илья Ткачев, информирует пресс-служба Смольного.

До нынешнего назначения он трудился на посту советника градоначальника.

О кадровом решении объявил лично Александр Беглов в ходе совещания с членами правительства Северной столицы 22 ноября.

Напомним также, не так давно Беглов сделал Константина Сухенко своим представителем в Заксобрании Петербурга.

Ранее Ткачев трудился на посту советника министра транспорта.

Илья Ткачев родился в Петербурге в 1985 году. Является выпускником СПбГУ по направлению "Менеджмент организации". Должность советника главы Минтранса получил в 2012 году: расстался с местом работы он только после отставки нынешнего вице-губернатора Петербурга Максима Соколова, который вплоть до 2019 года являлся руководителем Минтранса.


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