Руководителем аппарата губернатора Петербурга назначен Илья Ткачев

Руководить аппаратом губернатора Петербурга будет Илья Ткачев, информирует пресс-служба Смольного.
До нынешнего назначения он трудился на посту советника градоначальника.
О кадровом решении объявил лично Александр Беглов в ходе совещания с членами правительства Северной столицы 22 ноября.
Напомним также, не так давно Беглов сделал Константина Сухенко своим представителем в Заксобрании Петербурга.
Ранее Ткачев трудился на посту советника министра транспорта.
Илья Ткачев родился в Петербурге в 1985 году. Является выпускником СПбГУ по направлению "Менеджмент организации". Должность советника главы Минтранса получил в 2012 году: расстался с местом работы он только после отставки нынешнего вице-губернатора Петербурга Максима Соколова, который вплоть до 2019 года являлся руководителем Минтранса.