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Новости 17:36

Комиссия ЗакСа одобрила продление онлайн-слушаний по градостроительству до конца 2022 года

фото ЗакС политика Комиссия ЗакСа одобрила продление онлайн-слушаний по градостроительству до конца 2022 года

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного собрания Петербурга одобрила проект закона о продлении слушаний по градостроительным вопросам в интернете, сообщил ЗАКС.Ру зампред комиссии и депутат от "Яблока" Борис Вишневский. По его словам, сначала его коллеги отказались поддержать документ.

- Законопроект, на самом деле, абсолютно никуда не годится. Никаких обоснований для отмены очных слушаний нет. Тем более, при повальном введении QR-кодов, массовой вакцинации и прочих мер безопасности нет никаких проблем провести очные слушания, - считает Вишневский. 

Документ на рассмотрение депутатов предложил губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно законопроекту, слушания по градостроительным вопросам можно проводить в онлайн-формате до конца 2022 года.

Вишневский рассказал, что через полчаса после отказа рассматривать документ депутат от "Единой России" Александр Ходосок предложил переголосовать по вопросу. При повторном голосовании большинство членов комиссии поддержали законопроект, сообщил "яблочник". Он добавил, что депутаты решили создать рабочую группу для доработки законопроекта. Сам Вишневский, по его словам, хочет внести пункт о проведении слушаний по Генеральному плану Петербурга только в очном формате.

- Я думаю, что это все связано с принятием Генплана. Чтобы как можно тише и бесконфликтнее провести принятие нового Генерального плана. Мы еще "подеремся" в среду на пленарном заседании, - заявил Вишневский. 

Сейчас норма о проведении онлайн-слушаний по градостроительным вопросам действует до 31 декабря 2021 года. Причина введения обсуждения градостроительных вопросов — в пандемии коронавируса, поясняли авторы документа.  

София Саттарова


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Вишневский Борис Лазаревич 

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