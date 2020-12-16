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14:17

ЗакС поддержал продление онлайн-формата градостроительных публичных слушаний

фото ЗакС политика ЗакС поддержал продление онлайн-формата градостроительных публичных слушаний

В 2021 году общественные слушания по градостроительной документации в Петербурге будут проходить онлайн. Законопроект Смольного о продлении срока дистанционного формата Законодательное собрание приняло за основу 16 декабря. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков внёс инициативу с голоса. Он объяснил её необходимость второй волной коронавируса. Закон об онлайн-слушаниях приняли в июле. Изначально он действовал до 31 декабря 2020 года. 

С критикой законопроекта выступил депутат от "Яблока" Борис Вишневский

-То, что нам предлагают, приведёт к полному разрушению градостроительной политики города, - заявил он. 

По мнению депутата, при соблюдении мер безопасности в залах районных администраций можно рассадить людей так, чтобы никого не подвергнуть опасности, в крайнем случае, провести слушания в несколько этапов. 

Беспартийный Максим Резник сказал, что нынешняя власть использует пандемию коронавируса так же, как раньше угрозу внешней агрессии или терроризма. 

- Когда надо проголосовать за обнуление сроков, эпидемия выключается. А когда надо провести митинг, пикет или публичные слушания, выключается, - добавил Резник. 

Единоросс Сергей Никешин выступил в поддержку инициативы, но посетовал на то, что депутаты пока не увидели новый Генплан города. 

"За" принятие законопроекта проголосовали 38 депутатов, "против" - пять.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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