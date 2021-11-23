Юрий Хованский отказался заключать сделку со следствием

Блогер Юрий Хованский отказался от сделки со следствием по делу об оправдании терроризма, передает Znak.com со ссылкой на его девушку Марию Нелюбову.

По словам Нелюбовой, Хованский сообщил ей об этом в личной беседе. Накануне она в эфире "Эха Петербурга" рассказала, что следователь приходил к блогеру в СИЗО и предлагал заключить сделку со следствием, признав вину.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, он якобы исполнил ее в стриме 2018 года, хотя показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе в 2016 году.

Хованский после ареста извинился за свою песню, сказав, что совершил "ужасную ошибку". На заседании суда по продлению ареста блогер заявлял, что ему ломают жизнь и что в его случае применяется обратная сила закона. В письме Хованский рассказал, что в его деле появились "подставные свидетели", которые заявляют, что композиция прозвучала в ходе стрима 2018 года, а не 2012-го.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру