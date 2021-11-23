Беглов пообещал лично проверить украшение спальных районов к новогодним праздникам

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 23 ноября напомнил чиновникам Смольного, что достойно украшенными к Новому году должны быть не только улицы исторического центра города, но и спальные районы.

"Я уже говорил, что пандемия, конечно, вносит определенный элемент депрессии. Так вот надо сделать хороший красивый праздник. Не только в центре города, но и, безусловно, в каждом дворе, в каждом районе. Чтоб это было весело, чтоб это было интересно. Поэтому с управляющими компаниями нужно поработать. Безусловно, поработать с местным самоуправлением", - сказал градоначальник.

Особенно Беглов подчеркнул важность оформления к праздникам дворов новостроек в отдаленных районах Петербурга, пообещав оказать необходимое содействие.

" К членам правительства обращаюсь: сделайте все, чтобы праздник был красивым. Чтобы он был светлый, чтобы он был нарядный, чтобы он был действительно новогодний. Чтобы жители могли выйти во двор, чтоб там было убрано, чтобы там было освещение. Постарайтесь. Я сам в новогодние праздники проеду, особенно по новостройкам, посмотрю, как это организовано", - пообещал губернатор.

В целом программу празднования Нового года в Петербурге Беглов оценил как "хорошую", подчеркнув, что в планах есть как очные, так и онлайн-мероприятия. Все развлечения должны быть организованы с соблюдением мер санитарной безопасности.

Обратился Беглов во время заседания и к жителям Петербурга, напомнив о необходимости вакцинации от коронавируса:

"Правительство города подготовило большой план проведения новогодних и рождественских праздников. Мы выделили необходимые средства на их проведение. Новый год - это добрый, душевный семейный праздник. Это праздник, который особенно ждут наши дети. Мы долго к нему готовимся. И мы хотим, чтоб он прошел на самом высоком уровне. Чтобы его хорошо встретить, нужно, чтобы как можно больше жителей были привитыми".

По словам главы города, он надеется на проведение новогодних мероприятий в оффлайн-режиме, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки и числа привитых граждан.