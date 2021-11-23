Зюганов считает спланированной провокацией претензии к Рашкину из-за убийства лося

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин, спланированной провокацией, передает Znak.com.

По мнению Зюганова, ситуацию с убитым лосем "раздули до такой степени, какой никогда не было".

"Я посмотрел это дело, его быстро сшили за три недели. Рашкин открыто сказал — я готов давать показания. Я спросил у него „была охота?", говорит „была", спросил „стрелял?", говорит „стрелял". Я сказал „иди и высказывайся", — рассказал Зюганов.

"На мой взгляд, это хорошо спланированная провокация, которая требует комплексного расследования. Любой депутат нашей фракции готов снять с себя неприкосновенность и объяснить следствию нашу позицию. Но мы требует всестороннего расследования этого инцидента", — добавил лидер компартии.

Накануне комитет Госдумы по мандатным вопросам рекомендовал лишить Рашкина депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. Этот вопрос может быть рассмотрен на заседании думы 25 ноября.

Транспортная полиция остановила Рашкина с разделанной тушей лося в багажнике в Саратовской области 29 октября. Позже в лесу нашли оружие с документами на имя депутата.

Рашкин сразу после инцидента утверждал, что не охотился, а просто подобрал убитое животное на дороге. Однако позже на своем YouTube-канале признался, что убил лося. По его словам, его пригласили на охоту друзья, и он спутал лося с кабаном.

фото: kremlin.ru