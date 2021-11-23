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Новости 16:10

Петербургские рестораторы призвали Беглова смягчить коронавирусные ограничения для них

фото ЗакС политика Петербургские рестораторы призвали Беглова смягчить коронавирусные ограничения для них

Владельцы более 50 баров и ресторанов Петербурга подписались под обращением к губернатору Александру Беглову с призывом смягчить коронавирусные ограничения для общепита, выдержки из письма цитирует "Деловой Петербург".

Авторы письма напомнили, что уже соблюдают требование вакцинировать от коронавируса более 80% персонала. При этом с 1 декабря начнет действовать требование о предъявлении QR-кода для входа в заведения. Рестораторы считают, что при таких условиях не будет нужды ограничивать время работы предприятий, которым сейчас разрешено работать лишь до 23:00.

Предприниматели назвали общие потери микробизнеса в сфере общепита за время ограничений колоссальными. Один из подписавшихся, владелец паба Docker Кирилл Майстров, рассказал, что у его заведения выручка упала на 20%, а у его коллег из центральных районов - на 30-50%. К тому же, напомнили рестораторы, им самим придется потратиться на зарплаты дополнительным сотрудникам, которые будут проверять QR-коды посетителей.

Новые коронавирусные ограничения начали действовать в Петербурге с 15 ноября. Теперь горожанам нужны QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании, чтобы попасть в фитнес-клубы, развлекательные заведения, спортивные, культурные мероприятия и другие места. С 1 декабря эти коды понадобятся везде, кроме продуктовых магазинов, точек с товарами первой необходимости, автозаправок и аптек.


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