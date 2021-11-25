Поиск пропавших шахтеров в Кузбассе приостановили из-за угрозы взрыва

Спасатели приостановили поисковые работы в шахте "Листвяжная" в Кузбассе из-за угрозы взрыва, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы только что приостановили проведение поисково-спасательных работ, потому что дошли до вымоечного забоя и там концентрация по метану достигла более 6%, а по окиси углерода более 25%, что является взрывоопасным", - приводит слова Цивилева ТАСС.

По словам Цивилева, работы приостановлены до стабилизации обстановки. Одна группа спасателей занимается выводом наших горноспасателей, а вторая группа - разработкой дальнейшего плана действий.

Жители поселка Грамотеино, расположенного рядом с шахтой, рассказали, что около полудня по московскому времени почувствовали сопровождавшийся гулом толчок, похожий на второй взрыв.

Утром 25 ноября в одном из вентиляционных штреков шахты произошел взрыв с последующим задымлением. 11 человек погибли. Оставшиеся горняки не могут сами выйти из-за сильного задымления. СК возбудил уголовное дело.