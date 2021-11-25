Калининградская облдума одобрила законопроект о вводе QR-кодов по всей России

Депутаты Калининградской облдумы поддержали федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов на фоне эпидемии коронавируса большинством голосов, передает РИА "Новости".

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта о введении системы QR-кодов, которые выдают после вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания. Первый прописывает порядок доступа по коду в рестораны, непродовольственные магазины, на массовые мероприятия, в учреждения культуры и т. д. Второй законопроект вводит QR-коды для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Этот законопроект поддержали ряд регионов. В Челябинске противники кодов попытались прорваться в местный ЗакС. Парламент Северной Осетии при первом голосовании не одобрил законопроект, но при повторном передумал.