Северная Осетия передумала и поддержала федеральный законопроект о QR-кодах

Депутаты парламента Северной Осетии в ходе повторного голосования поддержали федеральный законопроект о введении доступа по QR-кодам в общественных местах и транспорте, передает ГТРК "Алания".

За проголосовали 44 депутата. Четверо высказались против, один воздержался, еще двое присутствоваших парламентария не стали голосовать.

Ранее парламент Северной Осетии отклонил проект: изначально за него проголосовали 30 человек, для поддержки необходимо было 35 голосов.

Федеральный законопроект о QR-кодах, кроме Челябинска, поддержали парламенты в Татарстане, Ингушетии, Башкирии, Брянске, Перми, Нижнем Новгороде, Приморье, Новосибирске и других. В Челябинске противники кодов попытались прорваться в местный ЗакС.