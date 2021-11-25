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Муниципал 21:31

Депутаты МО "Автово" поддержали кандидатуру Тихоновой на пост омбудсмена

фото ЗакС политика Депутаты МО "Автово" поддержали кандидатуру Тихоновой на пост омбудсмена

Муниципальный совет МО "Автово" выступил в поддержку претендента на пост уполномоченного по правам человека в Петербурге Надежды Тихоновой. Глава МО Илья Шмаков направил соответствующее обращение председателю Законодательного собрания Александру Бельскому 25 ноября. 

"Надежда Тихонова защищает нарушенные права граждан в социальной, экологической и трудовых сферах. Будучи депутатом Законодательного собрания 6 созыва, она неоднократно помогала петербуржцам, в том числе жителям МО "Автово", - говорится в обращении. 

Шмаков от лица муниципалитета попросил Бельского учесть мнение совета во время голосования. 

Ранее аналогичное письмо спикеру Заксобрания направил совет МО "Гражданка" — там посчитали достойными претендентами Тихонову и главу аппарата омбудсмена Ольгу Штанникову. 

Напомним, выбирать нового уполномоченного по правам человека в Петербурге будут 1 декабря. ЗакС утвердил десять претендентов на эту должность: экс-депутатов Евгения Никольского и Ольгу Ходунову, главу благотворительного фонда Светлану Агапитову, а также несколько муниципальных депутатов и общественников. 

Предыдущий омбудсмен Александр Шишлов в сентябре получил мандат депутата Заксобрания по списку "Яблока". 

Подробнее о претендентах на пост городского омбудсмена — в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков


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