Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 18:43

Совет МО "Гражданка" поддержал кандидатуры Тихоновой и Штанниковой на должность омбудсмена

фото ЗакС политика Совет МО "Гражданка" поддержал кандидатуры Тихоновой и Штанниковой на должность омбудсмена

Муниципальный совет МО "Гражданка" 25 ноября направил обращение председателю Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому. В нем депутаты указали, что считают экс-депутата Надежду Тихонову и главу аппарата омбудсмена Ольгу Штанникову наиболее подходящими кандидатами на пост городского уполномоченного по правам человека. 

"Депутаты муниципального совета МО Гражданка обсудили кандидатуры, представленные на должность Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, и пришли к выводу, что среди безусловно достойных кандидатов в наибольшей степени отвечают всем необходимым профессиональным и моральным требованиям: Надежда Геннадьевна Тихонова и Ольга Олеговна Штанникова", - говорится в письме. 

Также они попросили спикера Заксобрания учесть мнение совета при голосовании, которое пройдет 1 декабря. Под обращением подписалось 11 депутатов, включая главу МО Елену Беляеву. 

Напомним, на пост омбудсмена претендуют десять человек. Кроме упомянутых Тихоновой и Штанниковой, должность хотят получить бывшие парламентарии Евгений Никольский и Ольга Ходунова, президент благотворительного фонда Светлана Агапитова, а также несколько муниципалов и общественных деятелей. 

Ранее уполномоченным по правам человека в Петербурге был Александр Шишлов. В сентябре он избрался в ЗакС по списку "Яблока". 

Подробнее о кандидатах в омбудсмены — в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Гражданка
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Беляева Елена Вячеславовна
Упоминаемые персоны
Беляева Елена Вячеславовна 
Тихонова Надежда Геннадьевна 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама