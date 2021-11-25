Совет МО "Гражданка" поддержал кандидатуры Тихоновой и Штанниковой на должность омбудсмена

Муниципальный совет МО "Гражданка" 25 ноября направил обращение председателю Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому. В нем депутаты указали, что считают экс-депутата Надежду Тихонову и главу аппарата омбудсмена Ольгу Штанникову наиболее подходящими кандидатами на пост городского уполномоченного по правам человека.

"Депутаты муниципального совета МО Гражданка обсудили кандидатуры, представленные на должность Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, и пришли к выводу, что среди безусловно достойных кандидатов в наибольшей степени отвечают всем необходимым профессиональным и моральным требованиям: Надежда Геннадьевна Тихонова и Ольга Олеговна Штанникова", - говорится в письме.

Также они попросили спикера Заксобрания учесть мнение совета при голосовании, которое пройдет 1 декабря. Под обращением подписалось 11 депутатов, включая главу МО Елену Беляеву.

Напомним, на пост омбудсмена претендуют десять человек. Кроме упомянутых Тихоновой и Штанниковой, должность хотят получить бывшие парламентарии Евгений Никольский и Ольга Ходунова, президент благотворительного фонда Светлана Агапитова, а также несколько муниципалов и общественных деятелей.

Ранее уполномоченным по правам человека в Петербурге был Александр Шишлов. В сентябре он избрался в ЗакС по списку "Яблока".

Подробнее о кандидатах в омбудсмены — в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков