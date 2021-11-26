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Новости 11:50

Один из пропавших на шахте в Кузбассе спасателей найден живым

фото ЗакС политика Один из пропавших на шахте в Кузбассе спасателей найден живым

Одного спасателя, пропавшего во время операции по поиску горняков на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, найден живым, передает ТАСС со ссылкой на врио главы МЧС Александра Чуприяна.

Найденный в сознании, его подняли на поверхность и госпитализировали, сообщил источник агентства. Сообщается, что спасатель в состоянии средней степени тяжести.

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении пропавших накануне спасателей орденами мужества, добавил Чуприян. Пятерых из шести спасателей наградят посмертно.

Группа спасателей пропала накануне при поисковой операции в шахте после аварии. Утром 25 ноября в одном из вентиляционных штреков шахты произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогла подняться на поверхность. Власти признали погибшими 52 горняков.

фото: ГУ МЧС по Кемеровской области


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