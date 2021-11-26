Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и спасателей в шахте в Кузбассе

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил главе Кемеровской области Сергею Цивилеву соболезнования в связи с аварией на шахте "Листвяжная" и гибелью шахтеров и спасателей, сообщение приводит пресс-служба Смольного.

"От имени петербуржцев выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в Кузбассе шахтеров и спасателей. Трагедия на шахте "Листвяжная" унесла жизни многих людей. Петербуржцы разделяют горе семей, потерявших сыновей, отцов, братьев", - заявил Беглов.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогла подняться на поверхность. Власти признали погибшими 52 горняков.