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Новости 13:43

Суд в Москве оставил в силе штраф Google за неудаление запрещенного контента

фото ЗакС политика Суд в Москве оставил в силе штраф Google за неудаление запрещенного контента

Таганский суд Москвы оставил в силе штрафы, назначенные компании Google мировым судом, на сумму 6 млн рублей, сообщили представители московских судов.

Решение мирового судьи участка №422 Таганского района от 19 августа оставлено в силе. Тогда Google оштрафовали по трем протоколам за неудаление запрещенной в России информации на 6 млн рублей.

Российские суды часто штрафуют Google и другие интернет-компании за неудаление запрещенного контента. По данным Роскомнадзора, в 2021 году Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok в сумме были оштрафованы на 180 млн рублей.

В октябре Роскомнадзор составил на Google за повторное неудаление запрещенной информации. Это может грозить компании оборотным штрафом в 5-10% годовой выручки компании.


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