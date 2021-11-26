Прокуратура предупредила активиста Врански об ответственности за встречу "метростроевцев"

Прокуратура Кировского района Петербурга днем 26 ноября выдала петербургскому активисту Красимиру Врански предостережение о недопустимости проведения публичной акции бывших сотрудников АО "Метрострой". В документе говорится, что общественник якобы является организатором несогласованного мероприятия. Сам Врански отрицает свою причастность к планируемому собранию. Фотографию документа Врански опубликовал в своём Telegram-канале.

В предостережении, подписанном прокурором района Игорем Донгаузером, говорится, что по некой "оперативной информации" планируемое мероприятие якобы может обернуться столкновением протестующих с полицией.

Прокуратура уведомила Врански о возможной административной ответственности за нарушение порядка проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 и ст. 20.2.2 КоАП) и санитарных норм (ст. 8.6.1 КоАП СПб).

Врански сообщил ЗАКС.Ру, что несмотря на письмо прокурора, все равно будет присутствовать на акции в качестве журналиста. Ранее он рассказывал, что не имеет отношения к митингу метростроевцев. О планируемом мероприятии он узнал от посторонних.

В ноябре в группе "ВКонтакте", посвящённой обанкротившейся АО "Метрострой" один из участников предложил провести общую встречу, чтобы привлечь внимание властей к проблеме невыплаченных зарплат. На сообщение откликнулись около 40 человек.

Константин Леньков