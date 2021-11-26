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Новости 14:17

Прокуратура предупредила активиста Врански об ответственности за встречу "метростроевцев"

фото ЗакС политика Прокуратура предупредила активиста Врански об ответственности за встречу "метростроевцев"

Прокуратура Кировского района Петербурга днем 26 ноября выдала  петербургскому активисту Красимиру Врански предостережение о недопустимости проведения публичной акции бывших сотрудников АО "Метрострой". В документе говорится, что общественник якобы является организатором несогласованного мероприятия. Сам Врански отрицает свою причастность к планируемому собранию. Фотографию документа Врански опубликовал в своём Telegram-канале. 

В предостережении, подписанном прокурором района Игорем Донгаузером, говорится, что по некой "оперативной информации" планируемое мероприятие якобы может обернуться столкновением протестующих с полицией. 

Прокуратура уведомила Врански о возможной административной ответственности за нарушение порядка проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 и ст. 20.2.2 КоАП) и санитарных норм (ст. 8.6.1 КоАП СПб). 

Врански сообщил ЗАКС.Ру, что несмотря на письмо прокурора, все равно будет присутствовать на акции в качестве журналиста. Ранее он рассказывал, что не имеет отношения к митингу метростроевцев. О планируемом мероприятии он узнал от посторонних.

В ноябре в группе "ВКонтакте", посвящённой обанкротившейся АО "Метрострой" один из участников предложил провести общую встречу, чтобы привлечь внимание властей к проблеме невыплаченных зарплат. На сообщение откликнулись около 40 человек. 

Константин Леньков


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