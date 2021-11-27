Совет МО № 7 лишил мандата депутата от "Яблока" Калинину

Муниципальный совет МО № 7 25 ноября проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата Полины Калининой. Лишить ее мандата ранее потребовал губернатор Александр Беглов из-за обнаруженных нарушений в декларации мундепа за 2019 год. Решение совета опубликовано на сайте муниципалитета.

Как рассказал ЗАКС.Ру глава МО Михаил Евдокимов, голосование проходило в полном составе. "Против" выступили лишь три депутата, избиравшиеся от "Яблока": Иван Стариков, Николай Кораблин и сама Калинина.

По словам Калининой, она не указала в декларации материальную помощь от родственников, более 200 тысяч рублей. Подобные претензии предъявили и другому депутату - Кораблину, но ему вынесли лишь предупреждение, поскольку он объяснил полученные средства как возврат долга. Такие выплаты декларировать не нужно. У Калининой также нашли нулевой счет в банке и опечатку в выписке из ЕГРН. Эти несоответствия сочли несущественными.

- Понятно, что оппозиционных депутатов потихонечку убирают из муниципалитетов. Непонятно, как решают, какие нарушения существенные, какие нет. У нас в совете еще пять единороссов и один самовыдвиженец. У них тоже были нарушения. Я не знаю, что конкретно, но я думаю, там все как-то заминается. <...> Ошибка действительно моя. Дело в том, что полномочий лишают, если есть какая-нибудь коррупционная составляющая. У меня ее нет, - рассказала ЗАКС.Ру экс-депутат.

Калинина намерена оспорить решение совета, но не уверена, что суд встанет на ее сторону.

Напомним, на этой неделе по обращению губернатора пытались лишить полномочий депутата МО "Морской" Ольгу Галкину, но из-за бойкота заседаний половиной совета собрание признали несостоявшимся. Во вторник, 30 ноября, решать судьбу мундепа от "Яблока" будут в МО "Васильевское". Там губернатор потребовал лишить мандата Алексея Касаткина.

Константин Леньков