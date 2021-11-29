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Новости 18:58

Смольный готов уже в 2021 году инвестировать в "Метрострой Северной Столицы" более 7 млрд рублей

фото ЗакС политика Смольный готов уже в 2021 году инвестировать в "Метрострой Северной Столицы" более 7 млрд рублей

Администрация Петербурга намерена уже в 2021 году выделить более 7 млрд инвестиций акционерному обществу "Метрострой Северной Столицы", следует из проекта документа об изменении постановления о госпрограмме  "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга". Предложенные правки опубликованы 29 ноября в разделе антикоррупционной экспертизы администрации города. Документ подготовил комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Согласно предложенным изменениям, в постановлении должен появиться новый пункт в подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры". В нем сказано, что из бюджета Петербурга выделят инвестиции акционерному обществу "Метрострой Северной Столицы" на реализацию государственной программы. Исполнитель – комитет имущественных отношений Петербурга, сказано в документе.

Напомним, ранее администрация Петербурга и ВТБ совместно создали компанию "Метрострой Северной Столицы". Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении организации статуса единственного поставщика на проектирование и строительство объектов метрополитена в городе. 

Вице-президент ВТБ Юрий Молчанов 16 ноября сообщил, что в новую компанию планируется до конца года вложить 12 млрд рублей. По его словам, 4 млрд пойдут от ВТБ, а остальные – от правительства Петербурга.  

"Метрострой Северной Столицы" создан взамен обанкротившегося "Метростроя". Ранее 29 ноября сотрудники последней вышли к администрации города с требованием перевести положенную им зарплату, которую задерживают несколько месяцев. Новая организация в сентябре сообщала, что начала принимать на работу сотрудников прежнего создателя метро в городе.


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