"Коммерсантъ": Семерых генералов и полковников Росгвардии подозревают в мошенничестве на 192 млн рублей

Четырех генералов и троих полковников Росгвардии подозревают в хищении 192 млн рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, Главная военная прокуратура направила в военное следственное управление СК материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении росгвардейцев. Поводом для масштабной проверки стали материалы, которые касаются информационной системы "Недвижимость". Ее пытались внедрить во внутренних войсках МВД, предшественника Росгвардии, еще в 2012–2016 годах: были заключены пять госконтрактов.

На систему было выделено из бюджета 192 млн рублей, они были полностью освоены, но система так и не заработала, отмечает издание. Под подозрение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ) попали генерал-майор Андрей Козлов, генерал-лейтенант Алексей Беляков, генерал-майор Александр Выродов, генерал-лейтенант Валерий Дугинов и три полковника.

Этих генералов источники называют креатурами бывших первых замдиректора Росгвардии генерал-полковников Сергея Меликова и Сергея Ченчика, которые ушли в отставку, а также заместителя, курировавшего тыловые вопросы, генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Последний после выхода на пенсию стал фигурантом уголовного дела об организации мошенничества в особо крупном размере на сотни миллионов рублей при закупке обмундирования. Также Милейко приговорили к шести годам колонии за незаконное получение ведомственного помещения в Балашихе, где его жена открыла салон красоты.