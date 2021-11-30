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Новости 11:44

На новогоднюю елку для Дворцовой площади потратят 5,5 млн рублей

фото ЗакС политика На новогоднюю елку для Дворцовой площади потратят 5,5 млн рублей

Глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол на пресс-конференции 30 ноября сообщил, что в 2021 году на новогоднюю елку для Дворцовой площади потратят порядка 5,5 млн рублей. Она снова будет живая, добавил руководитель ведомства.

Он отметил, что в текущем году праздничное дерево обойдется городу чуть дешевле, чем в прошлом году. В этот раз она располагается около дороги, что облегчает ее доставку, пояснил Рябовол. 

Ранее глава комитета рассказал, что в 2021 году планируется установить на Дворцовой площади елку высотой в 25 метров. Рядом будет располагаться большая лампа, которая создаст уютную атмосферу, говорил Рябовол. 

Напомним, в 2020 году на главную новогоднюю елку Петербурга потратили более 10 млн рублей. 

София Саттарова


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