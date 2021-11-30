Коммунист Рашкин подал иск к Госдуме и главе комиссии по этике Отари Аршба

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин подал иск к федеральному парламенту и руководителю комиссии по этике Отари Аршба, пишет Znak.com, ссылаясь на информацию, полученную от коллеги Рашкина Сергея Обухова.

"Валерий Рашкин 21 ноября обратился к Отари Аршба с заявлением. В нем он просил обеспечить участие его представителей — профессиональных адвокатов в заседании возглавляемой Аршба комиссии. Однако Аршба отказал Валерию Рашкину. Тем самым его право на квалифицированную юридическую помощь, защиту и представительство его интересов было административными ответчиками грубо попрано", — высказался Обухов.

Напомним, из-за дела о сбитом лосе 25 ноября Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Вопрос был поднят на заседании нижней палаты парламента: среди спикеров там выступал генеральный прокурор Игорь Краснов, который заявил, что для привлечения Рашкина к ответственности по статье о незаконной охоте есть все необходимые на то основания.

Из-за изматывающего и несправедливого, по мнению коммуниста, процесса он был вынужден обратиться за врачебной помощью.