Суд отказал в иске о бездействии главы МО "Смольнинское" Ранкова

Смольнинский районный суд Петербурга 30 ноября отказал в удовлетворении иска депутатов муниципального совета МО "Смольнинское" о бездействии главы округа Григория Ранкова, сообщил ЗАКС.Ру мундеп Дмитрий Балтруков.

Одиннадцать депутатов требовали через суд обязать Ранкова подписать решения, принятые на собраниях с октября 2020 года по конец марта 2021 года, а также обеспечить доступ муниципалам в помещение совета и признать незаконным бездействие Ранкова по организации работы муниципального совета.

- Позиция ответчика была в том, что Ранков болел и не обязан ничего делать. Хочет — присутствует [на заседаниях совета], хочет — не присутствует. Что помещение совета, а не администрации, соответственно, Ранков никак не может нас туда впустить, - рассказал Балтруков.

Депутаты намерены обжаловать решение районного суда в городском. Кроме того, они подали аналогичный иск о бездействии, но уже за другой период.

Напомним, конфликт между депутатами совета и главой округа продолжается с 2019 года. Муниципальные депутаты вынуждены проводить свои собрания на крыльце муниципалитета, поскольку доступ к самому помещению для них закрыт. Попытки переизбрать главу оборачивались неудачей, так как для избрания нового руководителя не удается собрать нужного числа голосов. Сейчас в Смольнинском районном суде рассматривают иск районной прокуратуры о признании уличных собраний совета неправомочными. Если суд согласится с позицией прокурора, то губернатор Александр Беглов сможет инициировать роспуск совета.

Константин Леньков