В Петербург привезли свыше 78 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона"

На баланс фармацевтической базы Северной столицы поступило 78 570 доз дефицитной вакцины "ЭпиВакКорона", известили в Смольном.

Ранее в Петербург доставили чуть более 2 тысяч доз редкой вакцины "КовиВак".

По информации городского комитета по здравоохранению, на данный момент запас "ЭпиВакКороны" составляет свыше 800 тысяч доз.

Напомним, ранее 30 ноября власти Петербурга решили свернуть работу седьмого "ковидного" павильона, развёрнутого в "Ленэкспо". Инициатива обоснована снижением нагрузки на инфекционные стационары на фоне общего улучшения эпидемической обстановки.