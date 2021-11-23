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Новости 17:33

В Петербург поступила долгожданная партия вакцины "КовиВак"

фото ЗакС политика В Петербург поступила долгожданная партия вакцины "КовиВак"

Впервые за последние три месяца в Петербург поставили дефицитную и сложную в производстве вакцину от коронавируса "КовиВак", которую еще десять дней назад чиновники призывали не ждать. В Telegram-канале комитета по здравоохранению говорится о поступлении на баланс города 2475 комплектов доз (по 5 доз во флаконе) этого препарата, изготовленного центром имени Чумакова. 

Кроме того, в город привезли 1800 доз вакцины "ЭпиВакКорона". В ближайшее время обе поставки распределят между поликлиниками.

Согласно последнему информационному бюллетеню от Смольного, на фармбазе находится чуть менее 756 тысяч свободных доз вакцины от COVID-19.


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