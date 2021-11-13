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Петербуржцев попросили не ждать "КовиВак"

фото ЗакС политика Петербуржцев попросили не ждать "КовиВак"

В Петербурге нет запасов вакцины "КовиВак" и в ближайшее время она не ожидается, сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана во время прямого эфира чиновников Смольного "ВКонтакте" в субботу, 13 ноября.

"На сегодня "КовиВака" нет в Санкт-Петербурге. У нас есть "ЭпиВак" (небольшое количество), есть "Спутник V" и "Спутник Лайт". Всю информацию вы можете узнавать либо по телефону 122, либо зайдя на сайт комитета по здравоохранению", - рассказал Сарана.

По его словам, "КовиВак" очень сложен в производстве. Вакцину выпускает только одна площадка. На всю Россию было произведено всего около 1 млн доз, отметил чиновник.

"Ожидать ее прихода в ближайшее время мы не рекомендуем нашим гражданам. Мы все-таки призываем прививаться тем, что есть в настоящий момент", - добавил Сарана.

Субботний онлайн-стрим чиновников Смольного продлился почти 40 минут и был полностью посвящен борьбе с коронавирусом.


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