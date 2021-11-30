Депутат Власов намерен встретиться с руководством прокуратуры и СК из-за угроз Хованскому

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что в ближайшее время встретится в руководством прокуратуры и Следственного комитета для обсуждения дела Юрия Хованского, передает "Подъем".

"Я направил уже больше 10 депутатских запросов по делу Юрия Хованского. В ближайшее время у меня будет встреча с руководством прокуратуры и СКР касательно этого дела. Я считаю, что Юрий Михайлович неправомерно находится в СИЗО, можно было оставить под домашним арестом", - сказал Власов.

По его словам, он обращался в органы, в том числе из-за информации об угрозах Хованскому, но получает в ответ отписки о том, что "проводится проверка, всё в рамках уголовного процесса".

Хованский некоторое время бы помощником Власова в Госдуме.

29 ноября было опубликовано письмо Хованского, в котором блогер заявил об угрозах со стороны следствия ему и его девушке. Перед этим сообщалось, что ему предлагали сделку со следствием, но Хованский от нее отказался.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, он якобы исполнил ее в стриме 2018 года, хотя показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе в 2016 году.

Хованский после ареста извинился за свою песню, сказав, что совершил "ужасную ошибку". На заседании суда по продлению ареста блогер заявлял, что ему ломают жизнь и что в его случае применяется обратная сила закона. В письме Хованский рассказал, что в его деле появились "подставные свидетели", которые заявляют, что композиция прозвучала в ходе стрима 2018 года, а не 2012-го.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру