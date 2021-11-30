Смольный направил в районы инспекторов, которые изучат уборку крыш и дворов от снега

Сотрудники Государственной жилищной инспекции проверят ход уборки крыш и внутридворовых территорий во всех районах Петербурга, известили в пресс-службе ГЖИ.

"В период снегопада специалисты отделов контроля и надзора Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга проверяют состояние внутриквартальных территорий города", — уведомили в ГЖИ.

Напомним, Петербург оказался во власти циклона "Бенедикт". За минувшую ночь в городе выпала почти треть месячной нормы осадков за ноябрь, из-за чего город встал в 10-балльных пробках. Снегопад продолжается.

Комитет по транспорту попросил петербуржцев по возможности отказаться от поездок на автомобилях с тем, чтобы уборка улиц была оперативнее.