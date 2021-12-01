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Новости 16:25

Смольному на год продлили право самостоятельно утверждать меры соцподдержки

фото ЗакС политика Смольному на год продлили право самостоятельно утверждать меры соцподдержки

Парламент Петербурга на заседании 1 декабря принял проект закона, продлевающего до 31 декабря 2022 года возможность правительству города оперативно устанавливать и изменять меры социальной поддержки. 

Смольный наделили этим правом более года назад из-за пандемии коронавируса. Особый период истекал 31 декабря 2021 года.

С инициативой о продлении выступила парламентская комиссия по социальной политике. В пояснительной записке к документу сказано, что ситуация с COVID-19 "продолжает оставаться напряженной, а вопрос социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан сохраняет свою актуальность".

За принятие законопроекта проголосовали 44 депутата. Против — один. Двое воздержались.


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