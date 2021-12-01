Калининградский губернатор хочет, чтобы самозанятые уточняли вид деятельности для оптимизации мер поддержки

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину обязать самозанятых конкретизировать свой род деятельности в приложении "Мой налог". Таким образом глава региона хочет добиться большего порядка в распределении денег, выделяемых в качестве "пандемических" мер поддержки.

"Хотели помочь гидам-экскурсоводам, каким-то другим предпринимателям и столкнулись с тем, что, по сути, люди, которые занимались, например, частным извозом, таксисты, которые часто зарегистрированы самозанятыми, могли поменять вид деятельности на гида-экскурсовода и, по сути, претендовать на эти меры поддержки, в которых они по факту не нуждались", - пояснил свое стремление Алиханов, которого цитирует ТАСС.

Со своей стороны Мишустин признал наличие проблемы, но счел, что к принудительным мерам прибегать не стоит. Более того, премьер пока не понимает, каким образом можно будет проверить информацию об ИП, когда она будет приходить в уточненном виде.