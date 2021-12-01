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Калининградский губернатор хочет, чтобы самозанятые уточняли вид деятельности для оптимизации мер поддержки

фото ЗакС политика Калининградский губернатор хочет, чтобы самозанятые уточняли вид деятельности для оптимизации мер поддержки

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину обязать самозанятых конкретизировать свой род деятельности в приложении "Мой налог". Таким образом глава региона хочет добиться большего порядка в распределении денег, выделяемых в качестве "пандемических" мер поддержки.

"Хотели помочь гидам-экскурсоводам, каким-то другим предпринимателям и столкнулись с тем, что, по сути, люди, которые занимались, например, частным извозом, таксисты, которые часто зарегистрированы самозанятыми, могли поменять вид деятельности на гида-экскурсовода и, по сути, претендовать на эти меры поддержки, в которых они по факту не нуждались", - пояснил свое стремление Алиханов, которого цитирует ТАСС.

Со своей стороны Мишустин признал наличие проблемы, но счел, что к принудительным мерам прибегать не стоит. Более того, премьер пока не понимает, каким образом можно будет проверить информацию об ИП, когда она будет приходить в уточненном виде.


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