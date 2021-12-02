Роспотребнадзор: Штамм "омикрон" официально в РФ не выявлен

Руководитель группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Роспотребнадзора Камиль Хафизов не исключил, что в Россию в ближайшее время может проникнуть новая мутация COVID-19.

"Штамм "омикрон" официально в РФ не выявлен, несмотря на масштабную работу по секвенированию геномов коронавируса, проводимую в стране лабораториями институтов Роспотребнадзора и некоторых иных организаций", – приводит "Интерфакс" высказывание Хафизова.

Ранее Роспотребнадзор из-за "омикрона" решил ограничить срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов.

Ранее 30 ноября Владимир Путин дал правительству поручение в течение недели разработать обновленный план противоэпидемических действий, учитывая появление нового штамма.