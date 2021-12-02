ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:51

Роспотребнадзор: Штамм "омикрон" официально в РФ не выявлен

фото ЗакС политика Роспотребнадзор: Штамм "омикрон" официально в РФ не выявлен

Руководитель группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Роспотребнадзора Камиль Хафизов не исключил, что в Россию в ближайшее время может проникнуть новая мутация COVID-19.

"Штамм "омикрон" официально в РФ не выявлен, несмотря на масштабную работу по секвенированию геномов коронавируса, проводимую в стране лабораториями институтов Роспотребнадзора и некоторых иных организаций", – приводит "Интерфакс" высказывание Хафизова.

Ранее Роспотребнадзор из-за "омикрона" решил ограничить срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов.

Ранее 30 ноября Владимир Путин дал правительству поручение в течение недели разработать обновленный план противоэпидемических действий, учитывая появление нового штамма.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама