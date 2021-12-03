ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:37

ЗакС направит Чебыкина на борьбу с наркотиками

фото ЗакС политика ЗакС направит Чебыкина на борьбу с наркотиками

Единоросса Константина Чебыкина планируют делегировать от Законодательного собрания в состав антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге. Его кандидатуру рекомендовал парламентский комитет по законодательству 3 декабря. 

Комиссию возглавляет губернатор. В ее состав входят руководители исполнительных органов власти, представители силовых структур, главный федеральный инспектор по Петербургу полпредства СЗФО и другие. 

ЗакС в прошлом, шестом созыве представлял депутат Александр Кущак. В пятом — Виталий Милонов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама