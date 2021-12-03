ЗакС направит Чебыкина на борьбу с наркотиками

Комиссию возглавляет губернатор. В ее состав входят руководители исполнительных органов власти, представители силовых структур, главный федеральный инспектор по Петербургу полпредства СЗФО и другие.

Единоросса Константина Чебыкина планируют делегировать от Законодательного собрания в состав антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге. Его кандидатуру рекомендовал парламентский комитет по законодательству 3 декабря.

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