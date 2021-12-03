Коммуниста Рашкина вызвали на допрос в СК по делу об убитом лосе

Думского парламентария Валерия Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела о незаконной охоте на лося (ч. 2 ст. 258 УК РФ), уведомил РИА "Новости" секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

"Стало известно, что Валерия Рашкина вызывают для допроса в качестве подозреваемого в Следственный Комитет РФ", - высказался соратник Рашкина.

2 декабря Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное производство о незаконной охоте на лося в отношении коммуниста.

25 ноября его лишили депутатской неприкосновенности: теперь ему может грозить либо штраф до миллиона рублей, либо до 5 лет заключения.

Генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая в Госдуме, с трибуны заявил, что для привлечения Рашкина к ответственности по статье о незаконной охоте есть все необходимые на то основания.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Валерия Рашкина