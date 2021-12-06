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Новости 14:36

"Ветераны России" хотят "по-настоящему" попросить СК проверить песни Оксимирона и Noize MC

фото ЗакС политика "Ветераны России" хотят "по-настоящему" попросить СК проверить песни Оксимирона и Noize MC

Члены общественного движения "Ветераны России" намерены "по-настоящему" обратиться к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием изучить творчество рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Фёдоров), уведомил News.ru глава организации Ильдар Резяпов.

Ранее о необходимости проверить песни исполнителей на предмет экстремизма и реабилитации нацизма заявил блогер Дмитрий Якушев, который после поднявшегося резонанса сообщил, что сделал это в шутку.

"Непозволительно господину Якушеву выражаться в такой форме. Я думаю, что дополнительная проверка рэперам не помешает, чтобы они были в тонусе и не забывали, где они живут — на территории России, и что непозволительны провокации, которые мы будем пресекать", — высказался Резяпов.

Подготовить обращение на имя Бастрыкина "Ветераны России" намерены уже сегодня, 6 декабря.

Напомним, о начатой СК проверке творчества двух популярных российских рэперов стало известно вечером 5 декабря.


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