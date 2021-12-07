В Ленобласть вакцину для подростков "Спутник М" завезут раньше, чем в Петербург

Чиновники из комитета по здравоохранению Ленинградской области объявили о том, что первая партия новой вакцины от коронавируса "Спутник М", предназначенной для подростков, поступит на фармбазу региона уже до Нового года. Конкретная дата поставки не называется. Таким образом, областные медики получат препарат раньше, чем петербургские: накануне в Смольном объявили месяцем поставки "Спутника М" январь.

Прививку новой двухкомпонентной вакциной, разработанной центром имени Гамалеи, будут делать россиянам в возрасте от 12 до 17 лет. Чтобы получить инъекцию, детям до 15 лет нужно письменное согласие родителей, а потребителям услуги начиная с 15 лет достаточно собственного согласия.

В конце ноября президент Владимир Путин, обсуждая с чиновниками "Спутник М", предложил разработать вакцину от коронавируса, которую можно было бы колоть детям от двух лет.