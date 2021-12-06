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Новости 16:47

Комздрав Петербурга: Первая партия подростковой вакцины "Спутник М" поступит в начале 2022 года

фото ЗакС политика Комздрав Петербурга: Первая партия подростковой вакцины "Спутник М" поступит в начале 2022 года

Антиковидная вакцина "Спутник М", разработанная для прививания детей в возрасте от 12 до 17 лет, поступит на баланс Петербурга в начале 2022 года, информирует городской комитет по здравоохранению.

Первая партия должна приехать в январе. При этом сведений о старте "молодёжной" прививочной кампании пока нет.

В Северной столице заметен рост заболеваемости ОРВИ среди детей, однако он не связан с COVID-19.

"Мы видим подъем заболеваемости ОРВИ по городу. Отмечена большая нагрузка на стационарное и амбулаторное звено в детской сети. Однако этот подъем заболеваемости у детей не связан с новой коронавирусной инфекцией — особого роста в ноябре по СOVID-19 мы не заметили", — поделилась информацией об эпидемической обстановке начальник отдела по организации помощи матерям и детям комздрава Яна Панютина.

Ранее в петербургском комитете по образованию рассказали, что из-за ковида и ОРВИ на удалённое обучение перевели 551 класс в 166 школах (2,75 % от общего количества классов в городе).


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