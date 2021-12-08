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Новости 10:24

Агапитовой вручили удостоверение омбудсмена Петербурга

фото ЗакС политика Агапитовой вручили удостоверение омбудсмена Петербурга

В начале заседания Законодательного собрания Петербурга 8 декабря председатель городского парламента вручил удостоверение регионального уполномоченного по правам человека Светлане Агапитовой. 

Депутаты избрали ее на эту должность на прошлом заседании 1 декабря. Позже ее предшественник Александр Шишлов представил нового омбудсмена аппарату уполномоченного. 

Напомним, ранее Агапитова дважды избиралась на должность детского омбудсмена Петербурга. Она работала на этом посту с декабря 2009 по февраль 2020 года.

Сергей Еремеев


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