Агапитовой вручили удостоверение омбудсмена Петербурга

В начале заседания Законодательного собрания Петербурга 8 декабря председатель городского парламента вручил удостоверение регионального уполномоченного по правам человека Светлане Агапитовой.

Депутаты избрали ее на эту должность на прошлом заседании 1 декабря. Позже ее предшественник Александр Шишлов представил нового омбудсмена аппарату уполномоченного.

Напомним, ранее Агапитова дважды избиралась на должность детского омбудсмена Петербурга. Она работала на этом посту с декабря 2009 по февраль 2020 года.

Сергей Еремеев