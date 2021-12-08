ЗакС одобрил увеличение фонда ОМС в Петербурге

За принятие законопроекта проголосовали 48 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Объем территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга в 2021 году вырастет на 9,81 млрд рублей и составит 183,9 млрд рублей. Соответствующий законопроект Смольного Законодательное собрание приняло в первом чтении 8 декабря.

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