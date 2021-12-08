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Новости 10:36

ЗакС одобрил увеличение фонда ОМС в Петербурге

фото ЗакС политика ЗакС одобрил увеличение фонда ОМС в Петербурге

Объем территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга в 2021 году вырастет на 9,81 млрд рублей и составит 183,9 млрд рублей. Соответствующий законопроект Смольного Законодательное собрание приняло в первом чтении 8 декабря.

Внести корректировку стало возможно после принятия федерального бюджета, уточнил представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко

Стоимость территориальной программы ОМС на 2022 год составит 193 млрд рублей. 

За принятие законопроекта проголосовали 48 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев


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