Коммунисты в Заксобрании Петербурга продемонстрировали перечеркнутые QR-коды

Представители фракции КПРФ на заседании парламента Петербурга 8 декабря вывесили изображения перечеркнутых QR-кодов поверх табличек со своими именами, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

В ходе заседания ЗакС планирует обсудить проект федерального закона об использовании в общественных местах QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации или недавно перенесенном коронавирусе.

Правительство России подготовило документ в первой половине ноября. Госдума решила предварительно направить законопроект на одобрение региональными парламентами. В некоторых субъектах обсуждение прошло скандально. Например, в Северной Осетии инициативу одобрили только со второй попытки, а в Ленинградской области зал заседания покинула фракция КПРФ, представителям которой не дали слова.

В Петербурге противники QR-кодов направили сотни обращений депутатам ЗакСа с просьбой проголосовать против федеральной инициативы. Они заявляли о планах властей ввести сегрегацию населения.

К общественным местам, доступ в которые оставят только для вакцинированных и переболевших, предлагается отнести заведения общепита, учреждения культуры, объекты розничной непродовольственной торговли, а также места проведения массовых мероприятий. За региональными властями остается право дополнить этот список.

Текст: Сергей Еремеев / Фото: Роман Кононенко