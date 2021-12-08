Бельский не увидел политики в деле Громова

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский не думает, что уголовное дело бывшего главы Калининского и Петроградского районов имеет политический след. Об этом спикер заявил в ответ на вопрос ЗАКС.Ру на брифинге 8 декабря.

От более подробных комментариев по этому вопросу председатель городского парламента отказался.

- Я бы не хотел комментировать ситуацию с Иваном Александровичем. Для этого есть правоохранительные органы. Я никакой политики не вижу. Они разберутся, дадут ответы на все вопросы.

Напомним, Ивана Громова и его брата Павла накануне отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК). По версии следствия, преступления могли быть совершены в период, когда Громов занимал пост председателя комитета по информатизации и связи (с 2012 по 2016 год). Ему вменяют восемь эпизодов мошенничества на общую сумму 165,5 млн рублей, семь из которых — с использованием служебного положения.

Сергей Еремеев