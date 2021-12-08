Бельский не нашел оснований для парламентского реагирования на качество снежной уборки Петербурга

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский согласился с тем, что ситуация с уборкой города от снега сложная. Однако он отметил, что сложности возникли "в моменте" из-за большого объема осадков.

В ответ на вопрос на брифинге 8 декабря, будет ли парламент реагировать на качество уборки, например, вызывать ответственных чиновников, Бельский сказал, что ЗакС при необходимости сделает это.

- Если ситуация будет критическая, конечно, мы пригласим и комитет по благоустройству, и профильного вице-губернатора, - сказал спикер ЗакСа.

Вместе с тем он заметил, что делегация из другого региона накануне была восхищена тем, как выглядит Петербург.

- Я бы сказал спасибо за то, что не посыпали реагентами. Посмотрите, в каком городе мы находимся — просто сказка! - заявил Бельский. - Хочется сказать большое спасибо, что город не превратился в замерзшую зиму и размерзшую жижу.

Сергей Еремеев