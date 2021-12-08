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Новости 13:55

Бельский не нашел оснований для парламентского реагирования на качество снежной уборки Петербурга

фото ЗакС политика Бельский не нашел оснований для парламентского реагирования на качество снежной уборки Петербурга

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский согласился с тем, что ситуация с уборкой города от снега сложная. Однако он отметил, что сложности возникли "в моменте" из-за большого объема осадков.

В ответ на вопрос на брифинге 8 декабря, будет ли парламент реагировать на качество уборки, например, вызывать ответственных чиновников, Бельский сказал, что ЗакС при необходимости сделает это.

- Если ситуация будет критическая, конечно, мы пригласим и комитет по благоустройству, и профильного вице-губернатора, - сказал спикер ЗакСа.

Вместе с тем он заметил, что делегация из другого региона накануне была восхищена тем, как выглядит Петербург.

- Я бы сказал спасибо за то, что не посыпали реагентами. Посмотрите, в каком городе мы находимся — просто сказка! - заявил Бельский. - Хочется сказать большое  спасибо, что город не превратился в замерзшую зиму и размерзшую жижу.

Сергей Еремеев


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