Купчинские школьники убирают снег за 250 рублей в час

Петербургский эксперимент по привлечению добровольцев к уборке снега за деньги распространился на школьников. Во Фрунзенском районе учащимся предлагают чистить улицы за 250 рублей в час, при этом в день они трудятся максимум два часа, рассказал на пресс-конференции ТАСС начальник технического управления жилищного комитета Андрей Джалалов. Со всеми заключен договор, и деньги приходят на банковскую карту.

"После уроков, по согласованию с родителями и со школой. Ребята изъявили желание участвовать в таких работах, и интерес продолжает набирать обороты. Если вначале было привлечено к работе около 30 человек, то на сегодня количество составляет почти 50 учеников", - отметил чиновник.

Ранее сообщалось о том, что "пионерами" эксперимента стали добровольцы в Калининском районе. Им платят по 150 рублей в час. Теперь, по словам Джалалова, таким же образом поступают во Фрунзенском и Красногвардейском районах.

"В Красногвардейском районе уже было привлечено от 40-50 человек, которые работали в разные дни. За восемь часов добровольцам удавалось заработать 1 000 рублей", - уточнил он.

Отметим, что последствия циклона "Бенедикт", пришедшего в город в конце ноября, профессионалы и спецтехника ликвидируют до сих пор, порой вывозя с улиц за сутки по 45 тысяч кубометров снега.